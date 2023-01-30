В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев — Finance.ua
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В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев

Личные финансы
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30 января 2023 г. открывает свои двери еще один стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в польском городе Краков.
Об этом сообщили в МВД.
Новое обособленное подразделение государственного предприятия «Документ», относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Здесь наши граждане, вынужденно находящиеся за пределами Украины во время войны, могут получить следующие услуги:
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • оформление ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.➡️https://bit.ly/3kVVOEv

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежной помощи в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.
По материалам:
Finance.ua
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