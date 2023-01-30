В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев — Finance.ua

В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев
30 января 2023 г. открывает свои двери еще один стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в польском городе Краков.
Об этом сообщили в МВД.
Новое обособленное подразделение государственного предприятия «Документ», относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Здесь наши граждане, вынужденно находящиеся за пределами Украины во время войны, могут получить следующие услуги:
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- оформление ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.➡️https://bit.ly/3kVVOEv
Справка Finance.ua:
- С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежной помощи в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.
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