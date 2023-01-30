В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев — Finance.ua

В еще одном городе Польши открывается центр оформления документов для украинцев Сегодня 17:34 — Личные финансы

30 января 2023 г. открывает свои двери еще один стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в польском городе Краков.

Об этом сообщили в МВД.

Новое обособленное подразделение государственного предприятия «Документ», относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, заработает по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Здесь наши граждане, вынужденно находящиеся за пределами Украины во время войны, могут получить следующие услуги:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

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Справка Finance.ua:

С 1 февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежной помощи в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми.

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