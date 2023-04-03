В ЕС запустили новый контрольный показатель для сжиженного газа во избежание скачков цен — Finance.ua

В ЕС запустили новый контрольный показатель для сжиженного газа во избежание скачков цен Сегодня 19:44 — Энергетика

В Европе появился новый ориентир для сжиженного природного газа (СПГ), который, как надеются регулирующие органы, поможет рынку избавиться от резких скачков цен, наблюдавшихся в прошлом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству органов регулирования энергетики представило новую шкалу цен. По его данным, СПГ продается со скидкой 9,57 евро за мегаватт-час по сравнению с контрактом на месяц вперед на хабе TTF.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность затрат и помочь защитить рынок СПГ от колебаний цен, обрушившихся на фьючерсный рынок TTF в прошлом году, что привело к резкому увеличению счетов за электроэнергию для потребителей. После вторжения россии в Украину ЕС перешел от трубопроводного газа в СПГ. Тем не менее, остаются вопросы о том, в какой мере трейдеры будут использовать новый стандарт.

Оценка ACER цен на СПГ состоит из средневзвешенной цены ежедневных спотовых транзакций СПГ и основана на сделках, заключенных и заявленных на поставку в ЕС.

Агентство ежедневно публикует цены на СПГ для северо-западной и южной Европы, а с 8 марта также единственную цену на СПГ для ЕС. В пятницу, 31 марта, газ был оценен в 38,27 евро за мегаватт-час.

Intercontinental Exchange Inc. начала предлагать европейские фьючерсы на СПГ 5 декабря. Контракты — отдельные для северо-западной и юго-западной Европы — основываются на оценках цен от Spark Commodities. S&P Global Commodity Insights также публикует собственные оценки цен на СПГ в регионе.

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