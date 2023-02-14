В ЕС запретили выпуск автомобилей с классическим двигателем с 2035 года — Finance.ua

В ЕС запретили выпуск автомобилей с классическим двигателем с 2035 года Вчера 19:14 — Технологии&Авто

В ЕС запретили выпуск автомобилей с классическим двигателем с 2035 года

Европейский парламент (ЕП) утвердил новые цели по сокращению выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕП

Отмечается, что 340 голосами «за», 279 «против» и 21 воздержался депутаты Европарламента одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС о пересмотре стандартов выбросов CO2 для новых автомобилей и микроавтобусов в соответствии с усиленными климатическими амбициями ЕС.

Законодательство регулирует путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в 2035 году (цель — для всего автопарка ЕС сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом).

Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 г. установлены на 55% для легковых автомобилей и 50% для микроавтобусов.

После окончательного голосования на пленарном заседании Европарламента текст должен быть официально одобрен Советом ЕС, прежде чем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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