В ЕС запретили Meta собирать данные пользователей для персонализации рекламы — Finance.ua
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В ЕС запретили Meta собирать данные пользователей для персонализации рекламы

Фондовый рынок
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В ЕС запретили Meta собирать данные пользователей для персонализации рекламы
В ЕС запретили Meta собирать данные пользователей для персонализации рекламы
Европейский совет по защите данных (EDPB) расширил на все страны ЕС запрет на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, введенный Норвегией, не являющейся членом Евросюза.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление EDPB.
«27 октября EDPB принял срочное и обязательное к исполнению решение… наложить запрет на обработку персональных данных для таргетированной рекламы на правовых основаниях договора и законного интереса по всей Европейской экономической зоне», — говорится в сообщении.
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Решение Европейского совета по защите данных обязывает регулятор данных Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Meta, в двухнедельный срок наложить постоянный запрет на использование компанией таргетированной рекламы.
Против запрета таргетированной рекламы, попадающей к пользователям из-за сбора их персональных данных, выступал американский технологический гигант Meta Platforms (META.O), владелец социальных сетей Facebook и Instagram. При этом норвежский регулятор данных не исключает ввода штрафа для Meta на сумму до 4% от глобального оборота компании.
Компания Meta уже заявила, что предоставит пользователям в ЕС и ЕЭЗ возможность дать согласие, а в ноябре предложит модель подписки, чтобы отвечать нормативным требованиям.
По материалам:
УНН
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