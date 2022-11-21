В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами — Finance.ua

В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами Сегодня 17:23 — Банковские металлы

В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами

Четыре страны Европейского Союза требуют от Бельгии прекратить бриллиантовый бизнес с Россией. Санкции против данной отрасли российской экономики хотят включить в девятый санкционный пакет.

Об этом сообщает издание The Guardian

Четыре страны Евросоюза — Эстония, Латвия, Литва и Польша — недовольны тем, что Бельгия продолжает торговать российскими бриллиантами.

Эти государства настаивают на включении санкций против бриллиантового сектора экономики страны-агрессора в девятый пакет санкций Евросоюза против российской федерации.

Издание The Guardian напомнило, что компания «Алроса», добывающая бриллианты в россии, контролируется государством. А против руководителя компании Сергея Иванова (сына бывшего министра обороны рф) санкции были введены в первый день полномасштабного вторжения.

Кроме того, стало известно, что «Алроса» профинансировала модернизацию боевой подводной лодки Б-871. Лодка, которую назвали в честь компании, получила оборудование для крылатых ракет «Калибр».

Санкции против бриллиантового бизнеса

Издание получило информацию, что в сентябре в проекте очередного санкционного пакета Европейского Союза имелись санкции против добытчика бриллиантов компании «Алроса».

Но, объяснил The Guardian один из дипломатов Евросоюза, в последний момент санкции против бриллиантового бизнеса исчезли из общего списка.

Поэтому Польша и страны Балтии настаивают на том, чтобы санкции против «Алросы» были включены в новый санкционный пакет ЕС против российской федерации.

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