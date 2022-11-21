В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами

Банковские металлы
32
В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами
В ЕС требуют от Бельгии перестать торговать российскими бриллиантами
Четыре страны Европейского Союза требуют от Бельгии прекратить бриллиантовый бизнес с Россией. Санкции против данной отрасли российской экономики хотят включить в девятый санкционный пакет.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Четыре страны Евросоюза — Эстония, Латвия, Литва и Польша — недовольны тем, что Бельгия продолжает торговать российскими бриллиантами.
Эти государства настаивают на включении санкций против бриллиантового сектора экономики страны-агрессора в девятый пакет санкций Евросоюза против российской федерации.
Издание The Guardian напомнило, что компания «Алроса», добывающая бриллианты в россии, контролируется государством. А против руководителя компании Сергея Иванова (сына бывшего министра обороны рф) санкции были введены в первый день полномасштабного вторжения.
Кроме того, стало известно, что «Алроса» профинансировала модернизацию боевой подводной лодки Б-871. Лодка, которую назвали в честь компании, получила оборудование для крылатых ракет «Калибр».

Санкции против бриллиантового бизнеса

Издание получило информацию, что в сентябре в проекте очередного санкционного пакета Европейского Союза имелись санкции против добытчика бриллиантов компании «Алроса».
Но, объяснил The Guardian один из дипломатов Евросоюза, в последний момент санкции против бриллиантового бизнеса исчезли из общего списка.
Поэтому Польша и страны Балтии настаивают на том, чтобы санкции против «Алросы» были включены в новый санкционный пакет ЕС против российской федерации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.