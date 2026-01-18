В ЕС стало больше украинцев с временной защитой Сегодня 16:08 — Мир

В ЕС стало больше украинцев с временной защитой

В странах Европейского Союза выросло количество беженцев из Украины со статусом временной защиты. По состоянию на 30 ноября 2025 года в ЕС находились 4,33 млн. украинцев, выехавших из страны после начала полномасштабной войны. По сравнению с концом октября этот показатель увеличился на 30 615 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Евростата.

Куда едут украинские беженцы

Традиционно больше всего украинцев приняла Германия — 1 241 000 человек (28,7% от общего количества в ЕС). Польша приняла около 968 750 человек (22,4%), а Чехия — 392 670 (9,1%).

По данным Евростата, украинцы составляют более 98,4% лиц, получивших защиту в ЕС. Из них 43,6% - взрослые женщины, 30,7% - несовершеннолетние и 25,7% - взрослые мужчины.

Где количество украинцев росло быстрее всего:

Германия (+11 040),

Польша (+3 745),

Испания (+2810).

В то же время во Франции и Литве количество украинцев со статусом временной защиты сократилось.

Как свидетельствуют данные Евростата, самый высокий уровень концентрации перемещенных лиц на тысячу местных жителей зафиксирован в Чехии (36,0), Польше (26,5) и Словакии (25,7), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу населения.

В ноябре в ЕС приняли около 53 735 новых решений о предоставлении временной защиты украинцам. Это на 32,5% и 27,8% меньше по сравнению с сентябрем и октябрем соответственно.

В Евростате такую ​​динамику объясняют стабилизацией ситуации после изменений в правилах выезда из Украины для мужчин в возрасте 18−22 лет.

Когда украинские беженцы начнут возвращаться домой

Finance.ua уже писал , что Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года.

Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться похожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возврат 0,2 млн человек.

