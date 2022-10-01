В ЕС сделали экономический прогноз на следующий год — Finance.ua

В ЕС сделали экономический прогноз на следующий год Сегодня 18:20 — Мир

В ЕС сделали экономический прогноз на следующий год

Для Европы 2023 год будет сложным в экономическом плане, а первый его квартал, скорее всего, будет сопровождаться падением основных экономических показателей.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает Rai News.

«2023-й, безусловно, будет тяжелым годом, в котором первый квартал, скорее всего, будет отрицательным, поскольку мы считаем, что четвертый квартал 2022 года также будет отрицательным», — рассказала она во время своего выступления на слушаниях в Комитете по экономическим вопросам Европейского парламента

По словам Лагард, 2023 год вполне может сопровождаться рецессией.

«Прогнозы по-прежнему предполагают, что 2023 год будет положительным на 0,9%, но в сценарии с понижением ожидается спад на 0,9%. В некоторых странах трудно предсказать настоящий результат на 2023 год», — отметила чиновница.

Она пояснила, что в следующие кварталы ожидается существенное замедление экономической активности, в основном из-за четырех факторов:

высокая инфляция, сдерживающая затраты и производство в экономике, усиливающаяся из-за перебоев с поставками газа;

высокий спрос на услуги, возникший с восстановлением экономики, теряет силу;

ослабление мирового спроса, в том числе в контексте усиления денежно-кредитной политики во многих крупных экономиках;

ухудшение обменных курсов, что означает меньшую поддержку мировой экономики.

«Неопределенность остается высокой, о чем свидетельствует снижение доверия домохозяйств и бизнеса», — добавила Лагард.

Она также сказала, что неоправданная агрессивная война россии против Украины продолжает бросать тень на Европу.

«Перспективы омрачаются», — констатировала Лагард.

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