В ЕС сделали экономический прогноз на следующий год — Finance.ua

В ЕС сделали экономический прогноз на следующий год
Для Европы 2023 год будет сложным в экономическом плане, а первый его квартал, скорее всего, будет сопровождаться падением основных экономических показателей.
Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает Rai News.
«2023-й, безусловно, будет тяжелым годом, в котором первый квартал, скорее всего, будет отрицательным, поскольку мы считаем, что четвертый квартал 2022 года также будет отрицательным», — рассказала она во время своего выступления на слушаниях в Комитете по экономическим вопросам Европейского парламента
По словам Лагард, 2023 год вполне может сопровождаться рецессией.
«Прогнозы по-прежнему предполагают, что 2023 год будет положительным на 0,9%, но в сценарии с понижением ожидается спад на 0,9%. В некоторых странах трудно предсказать настоящий результат на 2023 год», — отметила чиновница.
Она пояснила, что в следующие кварталы ожидается существенное замедление экономической активности, в основном из-за четырех факторов:
- высокая инфляция, сдерживающая затраты и производство в экономике, усиливающаяся из-за перебоев с поставками газа;
- высокий спрос на услуги, возникший с восстановлением экономики, теряет силу;
- ослабление мирового спроса, в том числе в контексте усиления денежно-кредитной политики во многих крупных экономиках;
- ухудшение обменных курсов, что означает меньшую поддержку мировой экономики.
«Неопределенность остается высокой, о чем свидетельствует снижение доверия домохозяйств и бизнеса», — добавила Лагард.
Она также сказала, что неоправданная агрессивная война россии против Украины продолжает бросать тень на Европу.
«Перспективы омрачаются», — констатировала Лагард.
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