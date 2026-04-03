В ЕС растет интерес к кемпингу и караванингу: где больше всего (инфографика) 03.04.2026, 18:23 — Мир

С улучшением погоды и на более долгие дни начинается сезон кемпинга и караванинга. В 2025 году количество ночей, проведенных в кемпингах, парках для автофургонов и трейлеров в ЕС, составило 413 миллионов.

Хотя кемпинг и караванинг составляли всего 13,4% всех ночей в туристических заведениях в 2025 году, их популярность неуклонно росла в последнее десятилетие, пишет Евростат

По сравнению с 2015 годом количество ночей, проведенных в этих зонах отдыха на свежем воздухе, выросло на 28,5%.

Данные показывают, что в 2025 году 67,0% (277 миллионов ночей) всех ночей, проведенных в этих местах проживания, были сосредоточены на летние месяцы с июня по август.

Где популярны

Кемпинг и караванинг были популярны во Франции, где в кемпингах и караван-парках было проведено 154 миллиона ночей, что составляет 37,2% ночей, проведенных в этих местах размещения по всему ЕС.

Количество ночей, проведенных в кемпингах и караван-парках, также было высоким в:

Испании (49,8 миллиона),

Италии (49,1 миллиона),

Германии (45,0 миллионов).

Количество ночей, проведенных в остальных 10 лучших странах ЕС, колебалось от 26,8 миллионов в Нидерландах до 7,1 миллионов в Португалии.

