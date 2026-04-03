0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В ЕС растет интерес к кемпингу и караванингу: где больше всего (инфографика)

Мир
342
С улучшением погоды и на более долгие дни начинается сезон кемпинга и караванинга. В 2025 году количество ночей, проведенных в кемпингах, парках для автофургонов и трейлеров в ЕС, составило 413 миллионов.
Хотя кемпинг и караванинг составляли всего 13,4% всех ночей в туристических заведениях в 2025 году, их популярность неуклонно росла в последнее десятилетие, пишет Евростат.
По сравнению с 2015 годом количество ночей, проведенных в этих зонах отдыха на свежем воздухе, выросло на 28,5%.
Данные показывают, что в 2025 году 67,0% (277 миллионов ночей) всех ночей, проведенных в этих местах проживания, были сосредоточены на летние месяцы с июня по август.

Где популярны

Кемпинг и караванинг были популярны во Франции, где в кемпингах и караван-парках было проведено 154 миллиона ночей, что составляет 37,2% ночей, проведенных в этих местах размещения по всему ЕС.
Количество ночей, проведенных в кемпингах и караван-парках, также было высоким в:
  • Испании (49,8 миллиона),
  • Италии (49,1 миллиона),
  • Германии (45,0 миллионов).
Количество ночей, проведенных в остальных 10 лучших странах ЕС, колебалось от 26,8 миллионов в Нидерландах до 7,1 миллионов в Португалии.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияЕСФранцияГерманияИспания
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems