В ЕС растет интерес к кемпингу и караванингу: где больше всего (инфографика)
С улучшением погоды и на более долгие дни начинается сезон кемпинга и караванинга. В 2025 году количество ночей, проведенных в кемпингах, парках для автофургонов и трейлеров в ЕС, составило 413 миллионов.
Хотя кемпинг и караванинг составляли всего 13,4% всех ночей в туристических заведениях в 2025 году, их популярность неуклонно росла в последнее десятилетие, пишет Евростат.
По сравнению с 2015 годом количество ночей, проведенных в этих зонах отдыха на свежем воздухе, выросло на 28,5%.
Данные показывают, что в 2025 году 67,0% (277 миллионов ночей) всех ночей, проведенных в этих местах проживания, были сосредоточены на летние месяцы с июня по август.
Где популярны
Кемпинг и караванинг были популярны во Франции, где в кемпингах и караван-парках было проведено 154 миллиона ночей, что составляет 37,2% ночей, проведенных в этих местах размещения по всему ЕС.
Количество ночей, проведенных в кемпингах и караван-парках, также было высоким в:
- Испании (49,8 миллиона),
- Италии (49,1 миллиона),
- Германии (45,0 миллионов).
Количество ночей, проведенных в остальных 10 лучших странах ЕС, колебалось от 26,8 миллионов в Нидерландах до 7,1 миллионов в Португалии.
