В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро — Finance.ua

В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро Сегодня 19:36 — Мир

В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро

Бельгия повысит свою минимальную заработную плату до 2029,88 евро в месяц, став пятым государством Евросоюза, где Евростат регистрирует «минималку» более 2000 евро в месяц.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv

В этот раз минимальную месячную зарплату повысят на 35,70 евро и еще на столько же — в 2026 году, когда она составит 2065,58 евро брутто.

После Люксембурга с минимальной зарплатой 2570,93 евро/месяц, Ирландии (2146,30 евро/месяц), Нидерландов (2070,12 евро/месяц) и Германии (2054,00 евро/месяц) Бельгия будет на 5 месте в рейтинге стран наибольшими минимальными зарплатами в Европе.

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Следующей страной в этом рейтинге является Франция, где повышение 1 января 2024 года привело месячную минимальную зарплату до 1766,92 евро брутто.

Из 22 стран-членов ЕС, в которых данные фиксирует Евростат, девять имеют минимальную заработную плату выше 1000 евро в месяц, тогда как три — Болгария, Румыния и Венгрия — имеют менее 700 евро.

В Бельгии франкоязычная социалистическая партия (PS/S&D) хочет увеличить повышение «минималки» до 2800 евро в месяц, как отмечено в ее предвыборной программе.

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Європейська правда По материалам:

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