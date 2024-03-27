В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро — Finance.ua
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В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро

Мир
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В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро
В ЕС пятое государство повысит минимальную зарплату до более чем 2 тысяч евро
Бельгия повысит свою минимальную заработную плату до 2029,88 евро в месяц, став пятым государством Евросоюза, где Евростат регистрирует «минималку» более 2000 евро в месяц.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv.
В этот раз минимальную месячную зарплату повысят на 35,70 евро и еще на столько же — в 2026 году, когда она составит 2065,58 евро брутто.
После Люксембурга с минимальной зарплатой 2570,93 евро/месяц, Ирландии (2146,30 евро/месяц), Нидерландов (2070,12 евро/месяц) и Германии (2054,00 евро/месяц) Бельгия будет на 5 месте в рейтинге стран наибольшими минимальными зарплатами в Европе.
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Следующей страной в этом рейтинге является Франция, где повышение 1 января 2024 года привело месячную минимальную зарплату до 1766,92 евро брутто.
Из 22 стран-членов ЕС, в которых данные фиксирует Евростат, девять имеют минимальную заработную плату выше 1000 евро в месяц, тогда как три — Болгария, Румыния и Венгрия — имеют менее 700 евро.
В Бельгии франкоязычная социалистическая партия (PS/S&D) хочет увеличить повышение «минималки» до 2800 евро в месяц, как отмечено в ее предвыборной программе.
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По материалам:
Європейська правда
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