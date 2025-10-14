В ЕС просмотрели квоты для некоторых продуктов из Украины
Совет ЕС принял решение об уменьшении или отмене таможенных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.
Такое решение опубликовано на сайте Совета.
При этом доступ на рынок для наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед будет оставаться более ограниченным и постепенным. Полная либерализация будет рассматриваться только для некоторых нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.
Совет Евросоюза сообщает, что принятое решение будет способствовать увеличению объемов торговли между Украиной и ЕС. В то же время, там отмечают, что дальнейший доступ Киева к европейскому рынку будет зависеть от прогресса Украины в приведении товаров в соответствие с европейскими стандартами в сфере благосостояния животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.
Кроме того, в случае нарушения работы рынка предусмотрен специальный механизм защиты, который любая из сторон может активировать. Такой механизм создан на основе специфических потребностей определенных секторов сельского хозяйства ЕС.
Напомним, что с началом полномасштабного вторжения россии Евросоюз ввел с Украиной режим беспошлинной торговли. Он был восстановлен в 2023 и 2024 годах и утратил силу 6 июня 2025 года.
Сегодняшнее решение стало следствием предварительных договоренностей о пересмотре Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, достигнутой 30 июня.
