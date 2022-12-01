В ЕС предлагают установить потолок цены на российскую нефть на уровне $60 — WSJ Вчера 18:09 — Энергетика

Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить верхний предел цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно плану, G7 и Австралия запретят предоставление услуг для поставки российской нефти морем, если нефть не будет продаваться по цене на уровне предельной или ниже.

Все 27 государств-членов должны утвердить «потолок цен», который будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января. Но члены блока «в значительной степени объединились вокруг верхнего предела в 60 долларов за баррель настолько, что Еврокомиссия считает, что может заключить соглашение на этом уровне», говорится в публикации. G7 также нужно будет утвердить цену.

Высокопоставленные должностные лица стран-членов блока начали обсуждение предложения в четверг днем. Решение ожидается позже в четверг, официальные лица заявили, что польские представители запросили время, чтобы согласовать план ЕК с Варшавой.

Введение потолка цен является частью попытки Запада сократить нефтяные доходы кремля, сохраняя при этом стабильные мировые поставки нефти и избегая роста цен на энергоносители.

Как сообщалось, страны Запада ведут дискуссии по поводу верхнего предела на цену российской нефти. Европейский Союз обсуждал возможность ограничения цены на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает установить верхний ценовой предел на уровне 30-40 долларов, его поддерживают Польша и страны Балтии.

5 декабря вступит в силу запрет ЕС на импорт российской нефти, а через два месяца начнет действовать запрет на импорт российских нефтепродуктов.

Кроме того, G7 планируют ограничение цен на российскую нефть. Поставщики транспортных услуг могут экспортировать ее, если цена не будет превышать установленные лимиты. Эти меры также вступят в силу 5 декабря.

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Укрінформ По материалам:

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