В ЕС пожилым людям разрешат управлять автомобилем только при определенных условиях — Finance.ua

В ЕС пожилым людям разрешат управлять автомобилем только при определенных условиях Сегодня 06:25 — Мир

В ЕС пожилым людям разрешат управлять автомобилем только при определенных условиях

В целях усиления безопасности дорожного движения в Европе планируют значительно снизить возраст участников дорожного движения. Решение уже принято, но до вступления норм в силу еще нужно подождать. Об этом пишет inpoland.net.pl

Европейский Союз задался целью повысить безопасность на дорогах и исключить смертельные случаи. Сначала эти нормы планировали ввести с января 2024 года, но затем эту дату перенесли.

Новые правила касаются, помимо прочего, пожилых водителей. Эти люди, несмотря на многолетний стаж вождения, с возрастом теряют навыки вождения. В свою очередь это может повлечь за собой много опасностей на дорогах.

Одним из главных требований будет проведение психологических тестов для пожилых людей.

Целью обследования будет проверить психологическое состояние пожилых водителей и выявить возможные проблемы с концентрацией.

Если в ходе обследования будут обнаружены определенные отклонения, водительское удостоверение будет изъято.

Наиболее дискуссионным вопросом является возраст, с которого нужно будет проходить проверку водителям. Изначально планировалось, что обследование будет обязательным для водителей от 65 лет, затем выдвигали предложение повысить этот предел до 70 лет. Но единства пока нет.

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Согласно предложенным нововведениям, водители, превысившие установленный возраст и желающие далеее управлять транспортным средством, должны будут проходить обследование каждые два года, а старшие даже ежегодно. Предлагается также дополнительно ввести курсы повышения квалификации.

Работа над положениями еще продолжается, поэтому не известно, когда именно и вообще вступят ли в силу изменения в таком виде. Однако известно точно, что изменения неизбежны.

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