В ЕС опровергли фейки о ненадлежащем качестве украинского зерна: весь импорт тщательно проверяется — Finance.ua

В ЕС опровергли фейки о ненадлежащем качестве украинского зерна: весь импорт тщательно проверяется Сегодня 13:35

Недавно европейская зерновая ассоциация COCERAL сделала заявление о поставках в ЕС зерна надлежащего качества. Такое заявление Ассоциация была вынуждена сделать из-за распространения ложных слухов о якобы ввозе зерна низкого качества на рынок ЕС.

По информации УЗА, в некоторых соседних странах, запретивших ввоз украинского зерна, стали распространять слухи о том, что якобы из Украины ввезено зерно низкого качества, в частности зараженного микотоксинами или даже загрязненное радиацией. Например, Венгрия объявила, что усиливает контроль качества за украинским зерном, которое будет пересекать границу.

Как отметила Ассоциация COCERAL, ее члены, которые торгуют сельскохозяйственным сырьем, предназначенным для поставки по продовольственной и кормовой цепям, а также для технического и энергетического использования, внимательно следят за тем, чтобы при получении груза, происходят ли товары из стран-членов ЕС или по импорту, чтобы они отвечали высоким стандартам безопасности, установленным в ЕС. Как отмечает COCERAL, члены Ассоциации берут на себя полную ответственность за соблюдение этих стандартов.

«Все грузы любого происхождения проходят проверку, и наши члены отклоняют любые грузы, которые потенциально могут оказать негативное влияние на здоровье людей и животных. Этот строгий процесс является частью ежедневной практики трейдеров COCERAL в рамках их обязанностей по оценке и управлению рисками», — говорится в заявлении COCERAL.

УЗА от себя считает нужным подчеркнуть, что при экспорте зерна оно проходит тщательную проверку как государственных органов, так и сюрвейерских компаний.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.