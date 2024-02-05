В ЕС компании должны продлевать гарантию на смартфоны и другую технику еще на год после ремонта — Finance.ua

В ЕС компании должны продлевать гарантию на смартфоны и другую технику еще на год после ремонта Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

В ЕС компании должны продлевать гарантию на смартфоны и другую технику еще на год после ремонта

Европейский парламент введет изменения в закон о праве на ремонт, в результате которых компаниям придется продлить гарантию на смартфоны и другую технику после их ремонта еще на 12 месяцев.

Об этом пишут Android Authority

В этих изменениях указано, что страны-члены ЕС могут продлить этот дополнительный гарантийный период. Сейчас в ЕС предлагают 2 года гарантии, с новыми правками и при определенных условиях этот срок может продлиться до 3 лет.

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Также ЕС заставит производителей техники добавить информацию о запчастях для ремонта на своих сайтах и ​​сделать их доступными по «разумной» цене. Производителям также запретят использование подержанных или отпечатанных на 3D-принтерах запчастей для ремонта.

Еще одним изменением является то, что ЕС вынудит производителей предлагать ремонт за резонное время и цену. Кроме того, ЕС оставляет за пользователями возможность запросить полную замену товара, если у них возникли проблемы в течение срока гарантии.

В результате этих изменений ремонтировать смартфоны и другую технику в ЕС станет гораздо проще. Правительство также планирует ввести онлайн платформы для отслеживания ремонтных сервисов, чтобы сделать весь процесс еще более удобным.

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