В ЕС компании должны продлевать гарантию на смартфоны и другую технику еще на год после ремонта — Finance.ua

В ЕС компании должны продлевать гарантию на смартфоны и другую технику еще на год после ремонта
Европейский парламент введет изменения в закон о праве на ремонт, в результате которых компаниям придется продлить гарантию на смартфоны и другую технику после их ремонта еще на 12 месяцев.
Об этом пишут Android Authority.
В этих изменениях указано, что страны-члены ЕС могут продлить этот дополнительный гарантийный период. Сейчас в ЕС предлагают 2 года гарантии, с новыми правками и при определенных условиях этот срок может продлиться до 3 лет.
Также ЕС заставит производителей техники добавить информацию о запчастях для ремонта на своих сайтах и сделать их доступными по «разумной» цене. Производителям также запретят использование подержанных или отпечатанных на 3D-принтерах запчастей для ремонта.
Еще одним изменением является то, что ЕС вынудит производителей предлагать ремонт за резонное время и цену. Кроме того, ЕС оставляет за пользователями возможность запросить полную замену товара, если у них возникли проблемы в течение срока гарантии.
В результате этих изменений ремонтировать смартфоны и другую технику в ЕС станет гораздо проще. Правительство также планирует ввести онлайн платформы для отслеживания ремонтных сервисов, чтобы сделать весь процесс еще более удобным.
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