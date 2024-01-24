Назван лучший Android-смартфон с точки зрения цена-качество — Finance.ua

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Назван лучший Android-смартфон с точки зрения цена-качество

Фондовый рынок
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Назван лучший Android-смартфон с точки зрения цена-качество
Назван лучший Android-смартфон с точки зрения цена-качество
Рынок среднебюджетных смартфонов — один из самых популярных сегментов для покупателей, не желающих тратить тысячи долларов на навороченные флагманы.
Однако подобрать недорогое устройство с максимально навороченной начинкой часто сложнее, чем купить продвинутый дорогостоящий аппарат.
Специалисты известного портала Tom's Guide назвали Pixel 7a от Google самым лучшим Android-смартфоном по соотношению цены и качества на начало 2024 года. Он вышел еще в мае 2023 года, но до сих пор остается оптимальным вариантом для большинства.
Google ежегодно производит недорогие смартфоны среднего класса с лучшей камерой в своем классе. Однако в случае с Pixel 7a компания вывела свою бюджетную линейку на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса.

Чем хорош Pixel 7a

  • На задней панели находится двойная камера с объективами на 64 и 13 мегапикселей. Этого достаточно для выдачи впечатляющих фотографий практически в любых сценариях использования. А в слепом тесте он даже обошел iPhone 15 и другие флагманы.
  • Производительность: работает телефон на фирменном чипе Google Tensor G2. Он не обладает неукротимой мощью, его главная фишка — функции на базе искусственного интеллекта. И их здесь в достатке.
  • Автономность: в тесте Tom's Guide батареи хватило на 10 часов 5 минут. Это немного больше, чем у среднего смартфона в этом сегменте.
  • Цена-качество: хотя Google поднял цену на Pixel 7a на $50 по сравнению с Pixel 6a, этот телефон по-прежнему стоит менее 500 долларов, и подобный функционал не предлагает ни один из конкурентов.
По материалам:
УНІАН
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