В ЕС хотят ввести общие правила и штрафы для водителей — Finance.ua

В ЕС хотят ввести общие правила и штрафы для водителей Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Европейский союз готовится к изменению правил и штрафов для водителей. Согласно новой директиве, которую вскоре планируют ввести, изменения будут касаться всех стран-членов ЕС.

Как будут работать новые правила

Как пишет Telegram-канал «Німеччина/Україна/Біженці», согласно готовящейся 4 директиве ЕС, если у водителя заберут права в одной из европейских стран, например, во Франции или в Италии, он не сможет управлять автомобилем и в других странах.

То есть, если вы ошиблись в одном месте, наказание последует за вами и распространится на все страны ЕС. То же с наказанием за управление автомобилем в нетрезвом виде или под действием запрещенных веществ.

При этом, учитывая, что в разных странах приняты разные допустимые нормы промилле за рулем, предполагается установить единые в ЕС пределы потребления алкоголя и гармонизировать системы штрафных баллов в разных странах. Одинаковым станет срок, на который будут приостанавливать водительские права.

Чтобы сделать одинаковые штрафы, Европейскому союзу понадобится общая база данных для водителей, которая будет доступна полицейским всех стран-членов ЕС.

Когда заработают новые правила

Четвертая директива о водительских правах будет опубликована ближе к концу марта. После публикации документ должен пройти процесс утверждения парламентом ЕС.

Предполагается, что утверждение документа займет несколько месяцев, возможно до конца 2023 года.

После того как директива будет утверждена, странам ЕС придется внедрить ее на местах. Сначала должны быть приняты соответствующие законы и постановления.

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