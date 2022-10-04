В ЕС готовятся к зимним отключениям электроэнергии: озвучены два сценария — Finance.ua
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В ЕС готовятся к зимним отключениям электроэнергии: озвучены два сценария

Энергетика
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На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой.
Об этом заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает Politico.
По словам Ленарчича, Брюссель готовится к худшим сценариям.
На вопрос, понадобится ли странам ЕС помощь при стихийных бедствиях из-за энергетического кризиса, Ленарчич ответил: «Да, это вполне возможно».
Ленарчич также сказал, что Европейская комиссия рассматривает два разных сценария: во-первых, «одно или небольшое количество государств-членов пострадает от «незначительного инцидента, такого как отключение электроэнергии», и в этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, «как это происходит во время стихийных бедствий», — сказал Ленарчич.
Во-вторых, это может коснуться «большого количества стран», и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для удовлетворения потребностей.
Ленарчич сказал, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей.
Он сказал, что ЕС в целом готовится к зиме кризисов, объяснив, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается «предсказать кризисы» и избегать реагирования только в случае чрезвычайной ситуации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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