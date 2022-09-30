В ЕС достигли политического согласия по реагированию на рекордные цены на энергоносители — Finance.ua
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В ЕС достигли политического согласия по реагированию на рекордные цены на энергоносители

Энергетика
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В ЕС достигли политического согласия по реагированию на рекордные цены на энергоносители
В ЕС достигли политического согласия по реагированию на рекордные цены на энергоносители
Министр энергетики стран ЕС 30 сентября достигли политического согласия о мерах по реагированию на энергетический кризис, которые предложила Еврокомиссия.
Об этом сообщили по итогам встречи.
«Договоренность, которой сегодня достигли, облегчит положение европейских граждан и компаний. Страны-члены снизят спрос на электроэнергию в пиковые часы, что будет оказывать непосредственное прямое влияние на цены. Страны-члены будут перераспределять чрезмерные доходы энергетического сектора в пользу тех, кто с трудом может оплатить свои счета», — заявило чешское председательство.
План, предложенный Еврокомиссией в середине сентября, предлагает снизить потребление электроэнергии на 5% в пиковые часы — что снизит цену. Страны должны будут определить 10% времени суток, на которое выпадает наибольшее потребление, и в этот период с декабря по конец марта снизить спрос, выбирая для этого инструменты по своему усмотрению.
Также поддержали ограничения на доходы энергетических компаний в размере 180 евро за МВт/час, которые производят энергию из возобновляемых источников, АЭС и лигнита — потому что они не начали тратить больше на производство энергии, но получают гораздо большие прибыли ввиду цен, которые задает рынок и уголь.
Страны смогут по своему усмотрению определять меры, как проводить налогообложение чрезмерной прибыли и распределять собранные средства для защиты потребителей.
«Страны-члены оставили некоторые варианты выбора, чтобы учесть внутренние особенности. Это в том числе возможность устанавливать более высокий предел доходов, задействовать мероприятия, еще более ограничивающие рыночные доходы, проводить дифференциацию по технологиям, применять ограничения доходов для других игроков рынка, включая трейдеров», — отмечают в коммюнике.
В ситуациях, когда импортозависимость страны составляет 100% и более, до 1 декабря следует заключить соглашение о распределении дополнительных доходов с экспортирующей страной-членом. Другие страны ЕС тоже поощряют это.
Страны договорились ввести временный «солидарный взнос» с прибыли компаний нефтегазового и угольного сектора. Взнос будут рассчитывать по налогооблагаемым доходам, которые оказались на 20% выше среднегодовой налогооблагаемой прибыли с 2018 года. Налог будет применяться дополнительно к обычным, а средства будут направляться на поддержку потребителей.
Страны-члены могут сохранять свои национальные меры, если они являются фактически эквивалентом «вклада солидарности» и работают на те же цели.
Страны-члены могут временно устанавливать регулируемые цены на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Также договорились о возможности в исключительном порядке и временно устанавливать цены на поставки ниже себестоимости.
Меры временные и будут действовать в целом с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года. Уменьшение потребления в пиковые часы будет действовать до 31 марта, а ограничение сверхприбылей энергетических компаний — до конца июня 2023 года. Официальное утверждение мер состоится в начале октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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