В ЕС допускают возможность расширения до 36 стран — Finance.ua

В ЕС допускают возможность расширения до 36 стран Сегодня 15:34

В ЕС допускают возможность расширения до 36 стран

В Евросоюзе допускается возможность расширения до 36 стран-членов. В блоке уже начинают обсуждать институциональные реформы, необходимые для подобных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Испанское председательство в Совете ЕС

Испанское председательство опубликовало анонс неформальной встречи министров по общим вопросам и политике расширения ЕС, которая состоится 28−29 сентября в Мурсии (Испания).

Эта встреча станет определенным подготовительным этапом для встречи Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, среди главных вопросов которой — расширение ЕС.

«Главной темой неформальной встречи министров в первый день, в четверг 28 сентября, будет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов и одновременно усиление поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства.

Также известно, что в ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по расширению и политике соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов в ходе процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому ЕС для готовности к расширению.

Расширение ЕС

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Западные Балканы и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также блок должны быть готовы к расширению до 2030 года.

После этого еврокомиссар Варгеи отметил, что Еврокомиссия планирует сделать «существенные предложения» по расширению ЕС уже в октябре этого года.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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