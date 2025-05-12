Nord Stream 2 AG ищет мегаинвестора, чтобы рассчитаться с кредиторами — Finance.ua

Nord Stream 2 AG ищет мегаинвестора, чтобы рассчитаться с кредиторами Сегодня 11:20 — Фондовый рынок

Суд в швейцарском городе Цуг вынес решение по делу о неплатежеспособности Nord Stream 2 AG — дочернего предприятия российского госконцерна «Газпром».

Надвигающееся банкротство газового оператора удалось предотвратить, он может продолжать искать мегаинвестора, сообщает швейцарское национальное ежедневное издание Tages Anzeiger.

Рассмотрение дела по иску кредиторов Nord Stream 2 AG — газотранспортной компании со штаб-квартирой в швейцарском кантоне Центральшвайц — длилось 2,5 года.

Суд постановил: компания не является банкротом, обязана найти крупного инвестора, реструктуризировать многомиллиардный долг и расплатиться со своими крупными инвесторами — западноевропейскими энергетическими компаниями ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

С этими кредиторами 30 апреля руководство Nord Stream 2 AG заключило мировое соглашение и пообещало вернуть долг.

Известно, что в швейцарскую «дочку» Газпрома в общей сложности было инвестировано почти 10 млрд евро.

Мелкие инвесторы, среди которых в основном строительные компании из Германии, компенсацию по вкладам уже получили.

Недавно стало известно, что в швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG могут вложиться американские инвесторы.

Один из них — Стивен П. Линч, который уже 20 лет работает на энергетическом рынке Восточной Европы и россии. Он видит перспективу в прокачке российского газа в Европу по американскому трубопроводу.

Бизнесмен заявил Wall Street Journal, что данное приобретение станет уникальной возможностью поставить энергоснабжение Европы под контроль США и европейских стран.

Кроме того, эксплуатация трубопровода может стать частью американо-российского соглашения по урегулированию войны на Украине.

Справка Finance.ua:

Датское энергетическое агентство разрешило оператору «Северного потока-2» законсервировать трубопровод в Балтийском море. Работы по установке заглушек могут быть проведены во втором или третьем квартале 2025 года.

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