В ЕС дополнительно пообещали Украине еще 40 генераторов — Finance.ua
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В ЕС дополнительно пообещали Украине еще 40 генераторов

Энергетика
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В ЕС дополнительно пообещали Украине еще 40 генераторов
В ЕС дополнительно пообещали Украине еще 40 генераторов, Фото: defence-ua.com
Европейский союз предоставит Украине еще 40 электрогенераторов в дополнение к 550, переданным ранее.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что россия пытается сломить украинцев, оставляя их зимой без света. При этом он добавил, что она использует зиму как оружие в войне против мирного населения.
«россия пытается сломить моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения. В ходе встречи G7 мы скоординировали нашу поддержку; ЕС предоставит 40 электрогенераторов в дополнение к 550, которые уже были предоставлены через механизм гражданской защиты», — отметил Боррель.
На прошлой неделе США через USAID передали Украине более тысячи электрогенераторов. Часть из них получила Госслужба спецсвязи, чтобы обеспечить работу органов власти при перебоях с энергоснабжением.
Кроме того, 20 мощных генераторов Украины пообещала Южная Корея.
Большинство партнеров Украины помогают с таким оборудованием, понимая его важность, в первую очередь, для объектов критической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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