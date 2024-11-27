В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, уровень потребления высокий — Укрэнерго Сегодня 16:12 — Энергетика

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, уровень потребления высокий — Укрэнерго

Потребление электроэнергии в среду, 27 ноября, остается высоким, с 8.00 до 19.00 действуют меры ограничения для бытовых потребителей.

Фейсбуке. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в

«Потребление остается высоким. Сегодня, 27 ноября, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как и в предыдущий день — во вторник. Вчера, 26 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущих суток — в понедельник, 25 ноября», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в нем сохраняется значительный дефицит мощности. Для сбалансирования энергосистемы — в период с 7.00 до 20.00 сегодня во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 8:00 до 19:00 во всех регионах будут действовать почасовые отключения бытовых потребителей.

Отмечается, что на Черниговщине из-за последствий непогоды предыдущих нескольких дней, по состоянию на утро 27 ноября, остаются обесточенными 19 населенных пунктов. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Импорт электроэнергии будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 8603 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 888 МВт.

В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что за прошедшие сутки возобновлено питание для 22 273 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

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