В энергосети работают все атомные энергоблоки на подконтрольной Украине территории — Энергоатом — Finance.ua
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В энергосети работают все атомные энергоблоки на подконтрольной Украине территории — Энергоатом

Энергетика
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По состоянию на утро четверга в сети работают все энергоблоки АЭС, находящиеся на подконтрольной Украине территории — в 07:00 к сети подключили последний девятый энергоблок.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Этот энергоблок был выведен в ремонт 18 декабря для устранения замечаний. Сейчас идет набор мощности.
«Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают», — говорится в сообщении.
Девятый блок нагружен до 400 МВТ.
«После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт — и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории», — добавили в Энергоатоме.
По материалам:
Економічна Правда
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