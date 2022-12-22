В энергосети работают все атомные энергоблоки на подконтрольной Украине территории — Энергоатом
По состоянию на утро четверга в сети работают все энергоблоки АЭС, находящиеся на подконтрольной Украине территории — в 07:00 к сети подключили последний девятый энергоблок.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Этот энергоблок был выведен в ремонт 18 декабря для устранения замечаний. Сейчас идет набор мощности.
«Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают», — говорится в сообщении.
Девятый блок нагружен до 400 МВТ.
«После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт — и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории», — добавили в Энергоатоме.
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