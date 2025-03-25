В «Энергосбыте» назвали реальную стоимость отопления для киевлян — Finance.ua
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В «Энергосбыте» назвали реальную стоимость отопления для киевлян

Личные финансы
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В «Энергосбыте» назвали реальную стоимость отопления для киевлян
В «Энергосбыте» назвали реальную стоимость отопления для киевлян
Реальная стоимость отопления домов киевлян на 45−50% выше, чем они платят по тарифу.
Об этом сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин во время брифинга в «Киевинформе» по итогам отопительного сезона 2024/2025.
«Разница между экономически обоснованной стоимостью отопления и той стоимостью, которая применяется для расчетов с нашими клиентами, составляет уже примерно 45−50% от действующего тарифа. Это те средства, которые недополучает наше предприятие и которые можно было бы направить на более основательную модернизацию», — сказал Лопатин.
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Он обратил внимание, что тариф на отопление и горячую воду остается неизменным 6 лет подряд и по теплу составляет 1654 грн/Гкал, в то время как реальная его стоимость примерно вполовину больше.
Лопатин также сообщил, что задолженность киевлян за теплоснабжение и горячее водоснабжение выросла по сравнению с началом отопительного сезона на 6,5% и достигла к началу марта 8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • с понедельника, 24 марта, в Киеве официально начали завершать отопительный сезон. Такое решение столичные власти приняли в связи с прогнозируемым потеплением;
  • в «Киевтеплоэнерго» ранее сообщали, что в самый холодный месяц зимы средняя стоимость отопления в Киеве составила 27,6 грн за 1 кв. м. К примеру, платежка для типовой двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м по бульв. Тараса Шевченко, 36-Б составила 1330 грн;
  • даже если не пользуешься коммунальными услугами и даже не живешь в Украине, оплата за них может быть начислена.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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