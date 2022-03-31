В ЕБРР сообщили, при каком условии экономика Украины восстановится в 2023 году — Finance.ua

До неспровоцированного вторжения россии в Украину 24 февраля ЕБРР прогнозировал рост на 3,5% для Украины и на 3% для России.
Последние прогнозы «предполагают, что прекращение огня будет достигнуто в течение нескольких месяцев, после чего начнется масштабная реконструкция Украины», — заявил ЕБРР 31 марта.
По такому сценарию ВВП Украины в следующем году должен восстановиться на 23 процента. Что касается россии, то серьезные экономические санкции, наложенные на нее Западом, будут означать, что рост будет нулевым, добавили в ЕБРР.
«Ожидается, что в ближайшем будущем санкции против россии останутся, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году с негативными побочными эффектами для ряда соседних стран в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», — говорится в сообщении ЕБРР.
Экономика близкого союзника россии беларуси, также сталкивающаяся с санкциями Запада из-за своей роли в войне, по прогнозам, в этом году сократится на 3 процента, а в следующем году останется в стагнации.
Справка Finance.ua:
ЕБРР был основан в 1991 году, чтобы помочь странам бывшего советского блока перейти к свободной рыночной экономике. С этого времени он расширил свою сферу действия, включив в нее страны Ближнего Востока и Северной Африки.