В ЕБРР сообщили, при каком условии экономика Украины восстановится в 2023 году — Finance.ua
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В ЕБРР сообщили, при каком условии экономика Украины восстановится в 2023 году

Сегодня 17:41Казна и Политика
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В ЕБРР сообщили, при каком условии экономика Украины восстановится в 2023 году
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономики россии и Украины сократятся соответственно на 10 и 20 процентов в этом году из-за войны, начатой москвой.
Но указывает при этом, что Украина может восстановиться в 2023 году, если в ближайшее время будет достигнуто перемирие.
ЕБРР, базирующийся в Лондоне, является первым международным финансовым учреждением, которое обновило свои прогнозы с момента начала войны России в Украине в прошлом месяце.
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До неспровоцированного вторжения россии в Украину 24 февраля ЕБРР прогнозировал рост на 3,5% для Украины и на 3% для России.
Последние прогнозы «предполагают, что прекращение огня будет достигнуто в течение нескольких месяцев, после чего начнется масштабная реконструкция Украины», — заявил ЕБРР 31 марта.
По такому сценарию ВВП Украины в следующем году должен восстановиться на 23 процента. Что касается россии, то серьезные экономические санкции, наложенные на нее Западом, будут означать, что рост будет нулевым, добавили в ЕБРР.
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«Ожидается, что в ближайшем будущем санкции против россии останутся, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году с негативными побочными эффектами для ряда соседних стран в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», — говорится в сообщении ЕБРР.
Экономика близкого союзника россии беларуси, также сталкивающаяся с санкциями Запада из-за своей роли в войне, по прогнозам, в этом году сократится на 3 процента, а в следующем году останется в стагнации.

Справка Finance.ua:

ЕБРР был основан в 1991 году, чтобы помочь странам бывшего советского блока перейти к свободной рыночной экономике. С этого времени он расширил свою сферу действия, включив в нее страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
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