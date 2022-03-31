ЕБРР ожидает падения ВВП России в 2022 году на 10%, нулевую динамику экономики в 2023 году — Finance.ua

ЕБРР ожидает падения ВВП России в 2022 году на 10%, нулевую динамику экономики в 2023 году

Сегодня 11:14

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.

Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов — в ноябре 2021 года банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.

ЕБРР одним из первых обнародовал прогноз для российской экономики с момента начала войны рф против Украины и санкционного шока, сделавшего прежние оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody’s, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).

Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 г. прогнозировался рост украинской экономики в 2022 г. на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный скачок экономики Украины в 2023 году — рост сразу на 23%.

ВВП беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.

«Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, обладают высоким уровнем неопределенности», — отмечают в ЕБРР.

«Прогнозы ЕБРР предполагают, что с помощью посредников прекращение огня произойдет в течение нескольких месяцев, вскоре после этого начнутся большие восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня. Ожидается, что санкции в отношении россии сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», — говорится в сообщении ЕБРР.

«Учитывая столь большую неопределенность, банк намерен подготовить дальнейший прогноз в ближайшие пару месяцев, принимая во внимание дальнейшие события», — сообщили в ЕБРР.

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