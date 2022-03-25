Что может спасти ВВП Украины: в 21 веке войны выигрывают технологиями, а не танками — Finance.ua

Что может спасти ВВП Украины: в 21 веке войны выигрывают технологиями, а не танками

Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Во время войны ІТ-индустрия остается одной из немногих отраслей, способных поддерживать экономику Украины денежными поступлениями. При «положительном сценарии» эксперты МВФ в 2022 году прогнозируют падение ВВП Украины на 10% к предыдущему году и уменьшение производства на 25-30% из-за остановки ключевых отраслей промышленности.

Об этом пишет GlobalLogic

При положительном сценарии украинское ІТ способно почти полностью возобновить свою работу и принести более 20 млрд гривен налогов в бюджет Украины за 2022 год.

По результатам 2021 года ІТ-индустрия занимает второе место в структуре украинского экспорта услуг с долей в 37%.

За прошлый год отрасль принесла более 6,8 млрд долларов экспортных поступлений в экономику Украины. Учитывая риски для ключевых отраслей украинского экспорта из-за войны (аграрный сектор и металлургия), в этом году роль ІТ в экономике и восстановлении государства будет еще больше.

Поддержка международных клиентов. Сейчас украинские ІТ-компании говорят о значительной поддержке международных клиентов и восстановлении производительности на уровне 80-90% от довоенного — это позволяет надеяться на сохранение показателей прошлого года, несмотря на полномасштабную войну на территории Украины. Главная причина устойчивости отрасли — мобильность ІТ-специалистов, независимость от производственных мощностей, которые в других отраслях временно недоступны или существенно пострадали в результате военных действий.

Будет ли дальнейший взрывной рост — зависит от многих факторов (продолжительность войны, ее влияние на человеческий капитал, инфраструктуру, доверие международных клиентов и т.д.).

Работа ІТ-индустрии — это стабильный приток валюты в виде экспортных поступлений, сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, продолжающих работать и создавать внутренний спрос на товары и услуги (а следовательно, и поддерживать другие отрасли экономики), уплаченные персональные и корпоративные налоги (в том числе авансом) и т.д.

Кроме того, стабильная работа IT — залог дальнейшей финансовой поддержки Защитников Украины и волонтеров, которые им помогают.

По словам Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора МВФ, чтобы поддержать страну и население в условиях войны ІТ-компании могут как минимум продолжать работать, платить зарплату, сотрудничать с государством в борьбе с врагом и развивать направление кибербезопасности.

О технологиях. "ІТ-отрасль значительно помогала Украине до войны, играет важную роль во время и будет играть еще больше — после. В 21 веке войны нужно выигрывать умом и технологиями, а не ракетами и танками. Стране нужны системы принятия военных решений, управления дронами, координации войск, аналитики дезинформации и специальных поисковых систем. В этом может помочь ІТ-отрасль.

«После войны мы будем не только учить детей кодингу и алгоритмическому мышлению в начальной школе, но и будем развивать бизнес-образование для создания ІТ-продуктов в Украине. Нам потребуются смарт-решения — государство, города, дороги и дома. Это приведет к большому росту ІТ-специалистов на рынке Украины», — отмечают в компании.

Как трудятся. ІТ-компании еще при пандемии привыкли к виртуальным рабочим местам и онлайн-процессам, поэтому даже в таких нестабильных условиях способны быть эффективными.

"Ключевой вклад ІТ-компаний в победу Украины лежит в экономической плоскости и с каждым годом увеличивается. Так, за прошлый год ІТ-компании перечислили почти на 40% больше налогов и нарастили экспорт. Сейчас, когда экономика катится в бездну, ІТ способно облегчить это падение, поддержать Украину в самые трудные времена нашей истории и ускорить восстановление после победы, — прокомментировал Андрей Яворский, старший вице-президент GlobalLogic.

Прогнозы. Сейчас украинское ІТ наращивает мышцы и еще лучшие перспективы. Война всколыхнула всю мировую экономику и привела к изоляции рынка России. Как следствие, в ближайшее время будет наблюдаться всплеск спроса на инженеров и ІТ-рынок закипит. Наши сильные украинские специалисты будут иметь преимущество, что усилит роль Украины на международной арене.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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