В ЕБРР назвали стоимость ремонта арки ЧАЭС после атаки российского дрона Сегодня 18:33 — Энергетика

Европейский банк реконструкции и развития считает, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля 2025 года в результате атаки российского дрона, обойдется в 500 млн евро.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

«Первоначальные оценки показывают, что ремонт может стоить не менее 500 миллионов евро, а для восстановления полной функциональности сооружения до 2030 года нужно провести работы», — говорится в сообщении.

В ЕБРР также отметили: «Неспособность восстановить в Национальном центре теплового комфорта (NSC) изначальные стандарты герметичности и вентиляции к 2030 году серьезно поставит под угрозу его 100-летний расчетный срок службы из-за коррозии, подорвет десятилетия международных инвестиций и создаст экологические риски и риски для безопасности».

Ранее сообщалось, что российский ударный БпЛА с фугасной боевой частью попал в новый безопасный конфайнмент (НБК) — стальную арку, построенную за 1,5 млрд евро для защиты саркофага над разрушенным реактором № 4.

Образовалась брешь площадью около 15 кв. м во внутренней и наружной обшивке.

В мае 2025 года в Минфине заявили, что стоимость восстановления защитной арки ЧАЭС обойдется в €100 млн.

НВ

