0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В ЕБРР назвали стоимость ремонта арки ЧАЭС после атаки российского дрона

Энергетика
20
Европейский банк реконструкции и развития считает, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля 2025 года в результате атаки российского дрона, обойдется в 500 млн евро.
Об этом сообщается на сайте ЕБРР.
«Первоначальные оценки показывают, что ремонт может стоить не менее 500 миллионов евро, а для восстановления полной функциональности сооружения до 2030 года нужно провести работы», — говорится в сообщении.
В ЕБРР также отметили: «Неспособность восстановить в Национальном центре теплового комфорта (NSC) изначальные стандарты герметичности и вентиляции к 2030 году серьезно поставит под угрозу его 100-летний расчетный срок службы из-за коррозии, подорвет десятилетия международных инвестиций и создаст экологические риски и риски для безопасности».
Ранее сообщалось, что российский ударный БпЛА с фугасной боевой частью попал в новый безопасный конфайнмент (НБК) — стальную арку, построенную за 1,5 млрд евро для защиты саркофага над разрушенным реактором № 4.
Образовалась брешь площадью около 15 кв. м во внутренней и наружной обшивке.
В мае 2025 года в Минфине заявили, что стоимость восстановления защитной арки ЧАЭС обойдется в €100 млн.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems