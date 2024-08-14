В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний

Технологии&Авто
25
В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний
В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний
В электронном кабинете водителя для бизнеса с момента запуска услуги уже зарегистрировано более 1000 юридических компаний.
Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.
«С начала запуска в Кабинете водителя для бизнеса зарегистрировались и воспользовались услугами более тысячи юридических компаний. Инновационный онлайн-сервис удобен в пользовании и становится все более популярным», — заявили в ГСЦ.
Отмечается, что э-кабинет водителя для бизнеса успешно функционирует около 3 месяцев.
«За это время через онлайн-функционал было подано почти 6 тысяч заявок на назначение должного пользователя, из них успешно назначено более 3500. Эти данные свидетельствуют о том, что Кабинет водителя для бизнеса демонстрирует свою эффективность и успешно используется юридическими компаниями», — проинформировали в МВД.

Зачем это

В электронном кабинете водителя для бизнеса доступен ряд функций: просмотр автопарка компании (система отображает марку, номер авто, страховой полис и надлежащего пользователя);
  • назначение надлежащего пользователя (система позволяет назначать ответственных лиц для каждого транспортного средства):
  • назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь); получение информации о статусе заказанных услуг.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться преимуществами онлайн-функционала для бизнеса, сначала необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо пройти авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять кабинетом от имени компании.
Чтобы назначить надлежащего пользователя в э-кабинете водителя для бизнеса, ответственное лицо выбирает в этом кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку. Впоследствии физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем э-кабинете водителя.
Эта заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в э-кабинете водителя для бизнеса обновится статус.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.