В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний — Finance.ua

В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний Сегодня 10:33 — Технологии&Авто

В э-кабинете водителя для бизнеса уже зарегистрировались более 1000 компаний

В электронном кабинете водителя для бизнеса с момента запуска услуги уже зарегистрировано более 1000 юридических компаний.

«С начала запуска в Кабинете водителя для бизнеса зарегистрировались и воспользовались услугами более тысячи юридических компаний. Инновационный онлайн-сервис удобен в пользовании и становится все более популярным», — заявили в ГСЦ.

Отмечается, что э-кабинет водителя для бизнеса успешно функционирует около 3 месяцев.

«За это время через онлайн-функционал было подано почти 6 тысяч заявок на назначение должного пользователя, из них успешно назначено более 3500. Эти данные свидетельствуют о том, что Кабинет водителя для бизнеса демонстрирует свою эффективность и успешно используется юридическими компаниями», — проинформировали в МВД.

Зачем это

В электронном кабинете водителя для бизнеса доступен ряд функций: просмотр автопарка компании (система отображает марку, номер авто, страховой полис и надлежащего пользователя);

назначение надлежащего пользователя (система позволяет назначать ответственных лиц для каждого транспортного средства):

назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь); получение информации о статусе заказанных услуг.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться преимуществами онлайн-функционала для бизнеса, сначала необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо пройти авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять кабинетом от имени компании.

Чтобы назначить надлежащего пользователя в э-кабинете водителя для бизнеса, ответственное лицо выбирает в этом кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку. Впоследствии физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем э-кабинете водителя.

Эта заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в э-кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

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