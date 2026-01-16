0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности

Криминал
46
В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности
В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности, Фото: gp.gov.ua
Прокуратура разоблачила коррупционные правонарушения среди чиновников Укртрансбезопасности в разных регионах Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры зафиксированы два факта вымогательства, получения и предложения неправомерной выгоды при содействии перевозчикам в избежании контроля и ответственности.

Факт коррупции в Хмельницкой области

В Хмельницкой области уведомлен о подозрении старший государственный инспектор одного из подразделений Управления государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю:
  • беспрепятственную перевозку сельскохозяйственной продукции грузовым транспортом;
  • информирование о расположении пунктов весового контроля во избежание штрафов.
Свои «услуги» он оценил в 30 тыс. грн. Подозреваемый задержан в январе 2026 года при получении средств в порядке статьи 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Факт коррупции в Черкасской области

В Черкасской области задержан сотрудник Укртрансбезопасности по подозрению в предложении неправомерной выгоды по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, должностное лицо предлагало другому инспектору ежемесячно платить 50 тыс. грн за непривлечение отдельных перевозчиков к ответственности за:
  • превышение весовых норм;
  • перевозку пассажиров без разрешительных документов.
10 января 2026 года подозреваемый задержан при передаче средств в порядке статьи 208 УПК Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems