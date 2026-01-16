В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности
Прокуратура разоблачила коррупционные правонарушения среди чиновников Укртрансбезопасности в разных регионах Украины.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры зафиксированы два факта вымогательства, получения и предложения неправомерной выгоды при содействии перевозчикам в избежании контроля и ответственности.
Факт коррупции в Хмельницкой области
В Хмельницкой области уведомлен о подозрении старший государственный инспектор одного из подразделений Управления государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю:
- беспрепятственную перевозку сельскохозяйственной продукции грузовым транспортом;
- информирование о расположении пунктов весового контроля во избежание штрафов.
Свои «услуги» он оценил в 30 тыс. грн. Подозреваемый задержан в январе 2026 года при получении средств в порядке статьи 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Факт коррупции в Черкасской области
В Черкасской области задержан сотрудник Укртрансбезопасности по подозрению в предложении неправомерной выгоды по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, должностное лицо предлагало другому инспектору ежемесячно платить 50 тыс. грн за непривлечение отдельных перевозчиков к ответственности за:
- превышение весовых норм;
- перевозку пассажиров без разрешительных документов.
10 января 2026 года подозреваемый задержан при передаче средств в порядке статьи 208 УПК Украины.
