В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности Сегодня 09:12 — Криминал

В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности, Фото: gp.gov.ua

Прокуратура разоблачила коррупционные правонарушения среди чиновников Укртрансбезопасности в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры зафиксированы два факта вымогательства, получения и предложения неправомерной выгоды при содействии перевозчикам в избежании контроля и ответственности.

Факт коррупции в Хмельницкой области

В Хмельницкой области уведомлен о подозрении старший государственный инспектор одного из подразделений Управления государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю:

беспрепятственную перевозку сельскохозяйственной продукции грузовым транспортом;

информирование о расположении пунктов весового контроля во избежание штрафов.

Свои «услуги» он оценил в 30 тыс. грн. Подозреваемый задержан в январе 2026 года при получении средств в порядке статьи 208 УПК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Факт коррупции в Черкасской области

В Черкасской области задержан сотрудник Укртрансбезопасности по подозрению в предложении неправомерной выгоды по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностное лицо предлагало другому инспектору ежемесячно платить 50 тыс. грн за непривлечение отдельных перевозчиков к ответственности за:

превышение весовых норм;

перевозку пассажиров без разрешительных документов.

10 января 2026 года подозреваемый задержан при передаче средств в порядке статьи 208 УПК Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.