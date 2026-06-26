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В Дубае строят аэропорт будущего

Фондовый рынок
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В Дубае строят аэропорт будущего
В Дубае строят аэропорт будущего
В Дубае стартовала реализация одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов ХХ века — строительства международного аэропорта Al Maktoum International Airport, который после завершения работ должен стать самым большим в мире.
Как пишет Daily Mail, стоимость мегапроекта оценивается в 23,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 30 млрд долларов). Власти эмирата уже подтвердили, что первая очередь строительства продвигается согласно графику.
На прошлой неделе МИД Великобритании отменил рекомендации воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, поэтому для многих туристов роскошный отдых в Дубае снова стал актуальным.

Крупнейший аэропорт

Новый транспортный хаб будет занимать площадь в 70 квадратных километров и, по плану, откроется в 2032 году.
После завершения всех этапов строительства он сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров ежегодно, что сделает его самым большим аэропортом в мире по пассажиропотоку.
Несмотря на множество путешественников, разработчики обещают практически полностью избавиться от очередей.
По информации издания Khaleej Times, между терминалами и зонами посадки будут курсировать автоматизированные беспилотные поезда (automated people movers).
Кроме того, сам процесс регистрации может кардинально измениться. Пассажиры смогут сдать багаж еще до прибытия в терминал, а пройти check-in — по дороге в аэропорт, а не традиционным способом.
Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс объяснил концепцию нового хаба:
«Идея состоит в том, чтобы по прибытии в аэропорт человек проходил коротким и максимально удобным маршрутом. Вам не придется останавливаться для прохождения паспортного контроля, регистрации, проверок безопасности или таможенных процедур. Мы хотим дать пассажирам возможность самим решать, где они хотят остановиться — зайти в магазин, поужинать в ресторане или отдохнуть в лаунж-зоне».
Таким образом, пребывание в аэропорту должно стать максимально непрерывным и комфортным.
По материалам:
УНІАН
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