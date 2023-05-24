В Дубае построят Bitcoin-башню — Finance.ua

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В Дубае построят Bitcoin-башню

Криптовалюта
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В Дубае построят Bitcoin-башню
В Дубае построят Bitcoin-башню
Компания-застройщик из Дубая планирует построить первую в мире «Биткоин-башню». Цель этого амбициозного проекта продемонстрировать важность цифровых активов и криптовалют.
Известно, что новая гостиничная сеть будет построена в стиле BTC, использовать передовые технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект. Несмотря на это, компания уделяет особое внимание прочности материалов и нулевому использованию углекислого газа.
«Это будет первый отель, который вернет вам деньги, которые вы заплатили, плюс проценты. Такое заманчивое предложение обещает гостям незабываемые впечатления, а также потенциальные финансовые преимущества криптовалют», — заявил Сальваторе Леггиеро, разработчик этого проекта.
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Bitcoin Tower — это 40-этажный небоскреб, который вызывает восхищение, символизирует уважение Дубая к биткойну и воплощает принципы его загадочного создателя Сатоши Накамото. Леггиеро планирует, что эта башня станет революцией в области недвижимости, преодолевая разрыв между цифровыми и физическими активами.
Объединенные Арабские Эмираты продолжают развиваться в криптовалютном секторе. Недавно криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что ОАЭ может служить международным криптоцентром для Ближнего Востока, а также для некоторых регионов Африки и Азии.
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