В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн — Finance.ua
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В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн

Криминал
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В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн
В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований перекрыло схему присвоения боевых выплат военным.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
«Сотрудники ГБР уведомили о подозрении командира одной из воинских частей Донбасса и четверых его подчиненных, которые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты „боевых“ доплат военным подразделениям, не несшим службу на передовой», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что схема действовала в течение 7 месяцев, а причиненный государству ущерб составляет почти 5 млн грн.
Фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих, находившиеся за пределами Донецкой области части. Они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.
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В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому.
Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты «боевых» доплат.
В настоящее время принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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