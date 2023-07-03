В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн — Finance.ua

В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн Сегодня 17:20 — Криминал

В Донецкой области разоблачили военных на махинациях с «боевыми» выплатами: ущерб составляет почти 5 млн грн, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований перекрыло схему присвоения боевых выплат военным.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Сотрудники ГБР уведомили о подозрении командира одной из воинских частей Донбасса и четверых его подчиненных, которые наладили противоправный механизм фиктивной выплаты „боевых“ доплат военным подразделениям, не несшим службу на передовой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что схема действовала в течение 7 месяцев, а причиненный государству ущерб составляет почти 5 млн грн.

Фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих, находившиеся за пределами Донецкой области части. Они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты «боевых» доплат.

В настоящее время принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.