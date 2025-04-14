В доход Украины взыскали активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий» — Finance.ua

В доход Украины взыскали активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий» Сегодня 09:13 — Казна и Политика

По иску Министерства юстиции Украины суд взыскал в доход государства активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

«Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ОАО „Беларуськалий“ относительно применения санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие является ведущим государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет республики беларусь, которая полностью контролируется ее политической верхушкой, в том числе, непосредственно самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

В Минюсте подчеркнули, что ОАО «Беларуськалий» своими действиями способствует ведению войны против Украины — в частности, из-за финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятиями военно-промышленного комплекса рф и оккупационными «администрациями» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, компания предоставляла транспортные средства и помещения для пребывания украинских детей, вывезенных с ВОТ на территорию республики беларусь, а также принимала участие в организации и финансировании мер, направленных на поддержку политики россии по отрицанию права украинского народа на самоидентификацию.

Согласно решению ВАКС, в доход государства взыскано более 70 тыс. тонн калия хлористого, 250 млн. грн, 1545 железнодорожных вагонов, 48% уставного капитала ООО «АГРОРОСКВЕТ».

Также согласно решению суда предприятие лишено права на компенсацию стоимости принудительно отчужденного имущества.

Укрінформ По материалам:

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