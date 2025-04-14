В доход Украины взыскали активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В доход Украины взыскали активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий»

Казна и Политика
18
По иску Министерства юстиции Украины суд взыскал в доход государства активы подсанкционного ОАО «Беларуськалий».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
«Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ОАО „Беларуськалий“ относительно применения санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие является ведущим государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет республики беларусь, которая полностью контролируется ее политической верхушкой, в том числе, непосредственно самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
В Минюсте подчеркнули, что ОАО «Беларуськалий» своими действиями способствует ведению войны против Украины — в частности, из-за финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятиями военно-промышленного комплекса рф и оккупационными «администрациями» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Кроме того, компания предоставляла транспортные средства и помещения для пребывания украинских детей, вывезенных с ВОТ на территорию республики беларусь, а также принимала участие в организации и финансировании мер, направленных на поддержку политики россии по отрицанию права украинского народа на самоидентификацию.
Согласно решению ВАКС, в доход государства взыскано более 70 тыс. тонн калия хлористого, 250 млн. грн, 1545 железнодорожных вагонов, 48% уставного капитала ООО «АГРОРОСКВЕТ».
Также согласно решению суда предприятие лишено права на компенсацию стоимости принудительно отчужденного имущества.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems