В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами — Finance.ua
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В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

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Высший антикоррупционный суд подал иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, в том числе двух трубных заводов, в связи с тем, что их российские совладельцы попали под санкции за поставку полимеров российскому военно-промышленному комплексу.
В Высший антикоррупционный суд подан иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, среди которых два трубных завода, в качестве санкций к их российским совладельцам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В Высший антикоррупционный суд заявлен иск о национализации шести предприятий корпорации «Группа Полипластик». Отмечается, что совладельцами предприятий являются россияне, поставляющие полимеры на предприятия военно-промышленного комплекса российской федерации.
Иск в суд подан по материалам Офиса Генерального прокурора Министерством юстиции Украины.
Российская корпорация — это крупный промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, имеющих широкий круг применения.
Владельцы этой корпорации поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке композитного материала для усовершенствования образца стрелкового оружия, поставляемого по заказу министерства обороны рф. Осуществляют поставки полимеров на предприятия военно-промышленного комплекса рф.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.
По материалам:
УНН
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