В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна — Finance.ua
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В Днепропетровской области оккупанты уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна

Аграрный рынок
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Российские оккупационные войска в понедельник 18 июля нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Разрушен элеватор, а также поврежден лицей.
Об этом сообщает глава местного совета Валентин Резниченко.
«Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбиты более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.
Напомним, российские войска ночью ударили по Никополю в Днепропетровской области.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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