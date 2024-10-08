В Днепропетровской области будут судить двух должностных лиц, которые присвоили более 1,2 миллиона гривен на ремонте вагонного депо — Finance.ua
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В Днепропетровской области будут судить двух должностных лиц, которые присвоили более 1,2 миллиона гривен на ремонте вагонного депо

Криминал
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Учредитель ООО и бухгалтер подделали и предоставили заказчику официальные документы, в которых значительно завышена стоимость выполненных работ. Выяснилось, что вместо указанных в договоре деталей подрядчик поставил дешевле, но в документах этого не указал.
Задокументировали преступную деятельность фигурантов правоохранители Синельниковского районного управления полиции. Они установили, что в ноябре 2022 года учредитель общества заключил договор с должностным лицом Синельниковского пассажирского вагонного депо о текущем ремонте кровли вагоносборочного участка более чем на 5,8 млн гривен. Через некоторое время они сообщили заказчику, что работы по ремонту завершены, и предоставили поддельные акты выполненных работ. В официальных документах подозреваемые завысили стоимость выполненных работ на 1,2 млн. гривен.
Обвинительный акт в отношении учредителя общества и бухгалтера направлен в суд. Их будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Следственные мероприятия полиция проводила под процессуальным руководством Синельниковской окружной прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области.
По материалам:
Україна Криминальна
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