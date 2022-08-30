В Днепре преступная организация присваивала и продавала недвижимость по поддельным документам — Finance.ua
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В Днепре преступная организация присваивала и продавала недвижимость по поддельным документам

Криминал
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В Днепре преступная организация присваивала и продавала недвижимость по поддельным документам
В Днепре преступная организация присваивала и продавала недвижимость по поддельным документам, gp.gov.ua
Офис Генерального прокурора сообщил, что разоблачены участники преступной организации, которая занималась завладением объектами недвижимости в г. Днепре.
Об этом говорится в пресс-службе ОГП.
По данным следствия, подозреваемые с июня 2021 года по август 2022 года оформляли недвижимость на подставных или несуществующих лиц по поддельным документам, которые изготовляли на съемной квартире. После этого недвижимость выставлялась на продажу. Денежные средства, вырученные от продажи имущества, участники группы присваивали и распределяли между собой. Таким образом они завладели правом собственности на три квартиры умерших граждан и квартирой пожилой женщины, за продажу которых получили 3 млн грн.
В ходе обысков правоохранители изъяли семь автомобилей, почти 3,2 млн грн, 22 мобильных телефона, 62 паспорта граждан Украины и для выезда за границу, компьютерную технику.
В Днепре преступная организация присваивала и продавала недвижимость по поддельным документам
gp.gov.ua
«При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры руководитель и восемь участников преступной организации уведомлены о подозрении по фактам мошеннического завладения объектами недвижимости и подделки документов (ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины). Восемь участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, один из участников объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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