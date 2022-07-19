В Днепре повышают стоимость проезда в общественном транспорте — Finance.ua

В Днепре повышают стоимость проезда в общественном транспорте Сегодня 13:33 — Личные финансы

В Днепре стоимость проезда в автобусах и маршрутках повысится до 15 гривен.

Такое решение было принято в Днепровском городском совете еще на прошлой неделе. Отмечается, что повысить стоимость проезда планировали с 9 июля, но департаменту транспорта нужно время на обработку предложений от горожан, согласование требований и подписание соглашений с перевозчиками.

Тариф на проезд на городских автобусных маршрутах вырастет с 10 до 15 гривен, по ученическому билету — до 11 гривен.

Проезд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 будет стоить 18 гривен, а по ученическому — 13 гривен.

Стоимость проезда в электротранспорте и метро не изменится. Для школьников при наличии ученического билета проезд бесплатный.

Как сообщил в комментарии заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, повышение цены на проезд в общественном транспорте обусловлено резким ростом цен на топливо.

«Теперь стоимость проезда до 15 гривен, а была 10. Это решение было принято в прошлую среду, а обусловлено оно резким повышением цен на топливо», — отметил Лысенко.

Справка Finance.ua:

Жителей города Льва обязали платить 15 гривен.

Жители Ивано-Франковска будут платить больше за проезд в общественном транспорте уже с 16 июня. Там цена проезда в автотранспорте частных перевозчиков выросла до 10 гривен.

УНІАН По материалам:

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