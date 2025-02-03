В девяти областях введены аварийные отключения электроэнергии — Finance.ua

В девяти областях введены аварийные отключения электроэнергии Сегодня 10:42 — Энергетика

В девяти областях введены аварийные отключения электроэнергии

В 9 областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую систему.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи — утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на 8:30 3 февраля потребление электричества на 3,3% превышало показатели предыдущего рабочего дня (пятница, 31 января). Причиной в Укрэнерго называют снижение температуры воздуха в большинстве регионов.

«Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами», — предупреждает оператор энергосистемы.

Ранее Группа ДТЭК в Телеграме сообщала об аварийных отключениях в ряде областей.

«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Кроме того, об аварийных отключениях предупреждали Сумыоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Кировоградоблэнерго.

Укрінформ По материалам:

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