В декабре не у всех пенсионеров выросли выплаты: кого обошло повышение — Finance.ua

В декабре не у всех пенсионеров выросли выплаты: кого обошло повышение
С 1 декабря в Украине планово повысился прожиточный минимум, поэтому увеличился ряд социальных выплат, к которым они привязаны. Возросли и пенсионные выплаты, но не для всех.
Кто не получил надбавок, рассказал эксперт Сергей Коробкин, передает портал Новости.LIVE
Кого обошло повышение
В декабре уровень прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, повысился до 2 093 грн.
По инициативе правительства размер минимальной пенсии должен составлять 2 100 гривен, то другие виды пенсионных выплат не могут быть ниже.
Как отмечает эксперт, граждане, получающие 2 100 грн, не почувствовали повышения, как и пенсионеры, получающие 2 300 грн или которым назначены 3 000 грн с октября в случае достаточного количества стажа и достигли 70-летнего возраста.
Пенсионные выплаты в декабре подняли до следующего уровня:
- 2093 грн — минимальная пенсия по возрасту;
- 20 930 грн — максимальная пенсия;
- 6279 грн — минимальная пенсия шахтеров;
- 4186 грн — минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца.
Также выросла минимальная пенсия лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, повысились доплаты за сверхурочный стаж для неработающих пенсионеров, выросли надбавки донорам, повышение ветеранам и жертвам нацистских репрессий, поднялся уровень пенсий за особые заслуги перед Украиной.
Размер повышения для каждого пенсионера изменился индивидуально, а перерасчет произошел автоматически.
Также с 1 декабря повысилась пенсия для неработающих лиц до 70 лет с полным страховым стажем (30 лет — для женщин, 35 — для мужчин). Минимальный размер выплат этой категории пенсионеров составляет 2,5 тыс. грн. У кого меньше продолжительность страхового стажа, доплата будет пропорциональна имеющемуся стажу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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