Почему забронированным присылают повестки (объяснение юриста) Сегодня 13:12 — Личные финансы

Почему забронированным присылают повестки (объяснение юриста)

Территориальный центр комплектования может посылать повестки даже забронированным гражданам. Это, в частности, может быть повестка для сверки данных. Юристы объяснили, что делать гражданину с броней в такой ситуации, пишет «Юристи.UA».

Ключевым инструментом воинского учета в Украине являются повестки. Во время действия военного повестки нужны для проведения общей мобилизации.

Законодательство описывает несколько видов повесток. Прежде всего, это повестки на обновление военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Существует также так называемая боевая повестка. Официально этот документ называется мобилизационным распоряжением и вручается гражданину уже после ВВК для отправки в воинскую часть или учебный центр.

К юристам обратился гражданин, имеющий бронирование. Он рассказал, что в «Резерв+» ему поступило уведомление о повестке для сверки. Мужчина поинтересовался, что это такое и как ему реагировать на такую ​​повестку, учитывая бронирование.

Юрист Владислав Дерий отметил: «Повестка для сверки данных — это вызов в ТЦК и СП для проверки актуальности информации, содержащейся в вашем личном деле (семейное состояние, место жительства, состояние здоровья, образование, место работы и т. д. ). Это не повестка на прохождение ВВК или повестка на отправку в воинскую часть. Это сугубо административная процедура для обновления реестра «Оберіг».

Дерий объяснил, что делать гражданину в такой ситуации: «Для начала заберите повестку на почте. Затем подготовьте документы и явитесь в ТЦК на дату, указанную в этой повестке».

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