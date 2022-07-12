В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен

54
В Дании сообщают о наибольшем годовом росте цен с 1983 года.
Об этом сообщает DR, приводя данные статистического ведомства.
Так, в мае индекс потребительских цен вырос на 7,4%, а в июне — на 8,2% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году.
«Это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с 1983 года, когда рост составил 8,7%», — отмечают в статистическом ведомстве.
Рост цен на базовые товары составил 12,7% — больше всего с 1982 года. Наиболее стремительно подорожали природный газ и топливо.
Напомним, в целом в еврозоне инфляция в июне также стала рекордной, что обусловлено главным образом ценами на энергоносители.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.