В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен — Finance.ua

В Дании зафиксировали самый большой за 40 лет рост цен Сегодня 07:01

В Дании сообщают о наибольшем годовом росте цен с 1983 года.

Об этом сообщает DR , приводя данные статистического ведомства.

Так, в мае индекс потребительских цен вырос на 7,4%, а в июне — на 8,2% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году.

«Это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с 1983 года, когда рост составил 8,7%», — отмечают в статистическом ведомстве.

Рост цен на базовые товары составил 12,7% — больше всего с 1982 года. Наиболее стремительно подорожали природный газ и топливо.

Напомним, в целом в еврозоне инфляция в июне также стала рекордной, что обусловлено главным образом ценами на энергоносители.

Економічна Правда По материалам:

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