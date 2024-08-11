В Дании выводят из обращения банкноту с самым большим номиналом — Finance.ua
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В Дании выводят из обращения банкноту с самым большим номиналом

Мир
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В Дании выводят из обращения банкноту с самым большим номиналом
В Дании выводят из обращения банкноту с самым большим номиналом, Фото: crafta.ua
После решения об окончательном выводе из обращения банкноты с самым большим номиналом в 1000 датских крон граждане Дании сдали эти банкноты на сумму 15,2 миллиарда крон.
Об этом сообщает DR.
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После того как Национальный банк Дании объявил, что банкноты номиналом в 1000 датских крон будут изъяты из обращения с мая 2025 года, датчане сдали 15,2 миллиарда датских крон.
По словам представителя датского центробанка Нильса Касса, на руках остаются банкноты общей стоимостью 6,3 миллиарда датских крон.
В ноябре центробанк Дании утвердил 31 мая 2025 года как окончательную дату, когда банкноты в 1000 датских крон больше не будут приниматься как средство платежа. В то же время у граждан страны будет время для обмена банкнот.
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Руководитель Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен пояснил, что нужда в «тысячной» банкноте, которая находится в обращении с 1975 года, отпала «с изменением платежных привычек датчан», а также из-за их использования для финансовых преступлений.
Кроме того, с конца мая в Дании станут недействительными все банкноты, выпущенные до 2009 года, поскольку их легче подделать.
В настоящее время наличные деньги в Дании используются в 10% платежей, стоимость которых составляет 500 крон или меньше.
По материалам:
Європейська правда
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