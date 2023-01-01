В «Дії» зарегистрировались более 140 тысяч новых ФЛП за 2022 год — Finance.ua
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В «Дії» зарегистрировались более 140 тысяч новых ФЛП за 2022 год

Личные финансы
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В «Дії» зарегистрировались более 140 тысяч новых ФЛП за 2022 год
В «Дії» зарегистрировались более 140 тысяч новых ФЛП за 2022 год
Несмотря на отключение света, обстрелы российских преступников, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственные дела. За 2022 год в приложении «Дія» зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«114 тысяч. Именно столько людей создали бизнес, зарегистрировав ФЛП через Дію с начала полномасштабной войны. Впечатляющее количество. Всего за 2022 год имеем более 140 тысяч новых ФЛП в Дії. Это показатель несокрушимости украинских предпринимателей», — отметил он.
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По словам Федорова, от Львова до Херсона люди из сел Донетчины и Одесщины, киевляне и ужгородцы — все они стали опорой украинской экономики.
«Со своей стороны продолжим делать все, чтобы превратить Украину в страну предпринимателей. Кстати, именно запуск услуги АвтоФЛП 1,5 года назад стал одним из фундаментальных шагов к этой цели. Самая быстрая в мире регистрация бизнеса полностью автоматическая. 2 секунды после оформления заявки — и новый бизнес зарегистрирован», — подчеркнул Федоров.
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Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.

Как цифровые тренды и технологии меняют украинский бизнес

По материалам:
Діло
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