В «Дії» запустили программу льготной ипотеки от государства — Finance.ua

В «Дії» запустили программу льготной ипотеки от государства Сегодня 17:00 — Недвижимость

В приложении «Дія» запустили программу «єОселя», теперь украинцы могут получить государственную льготную ипотеку.

Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на первом этапе услуга доступна для защитников, силовиков и их семей, а также для ученых и педагогов.

пресс-службе Минцифры также отметили, что «єОселя» — это государственная льготная ипотека со ставкой 3%.

«Нашей задачей было разработать техническую часть услуги, чтобы вы не ходили по несколько раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это — более 300 полей заявлений. Но в „Дії“ это все происходит всего в несколько кликов. К тому же подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить в них», — рассказал Федоров.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились крова. Поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья «єОселя», чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине.

Льготная ипотека:

Программа «Доступная ипотека» была запущена с 1 октября 2022 г. для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагоги, ученые.

К участию в программе могут присоединиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 кв.м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находящиеся под санкциями.

УНІАН По материалам:

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