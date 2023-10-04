В Дії запустили новую услугу: вкладчики обанкротившихся банков могут получить возмещение в несколько кликов — Finance.ua

В Дії запустили новую услугу: вкладчики обанкротившихся банков могут получить возмещение в несколько кликов Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Дії запустили новую услугу: вкладчики обанкротившихся банков могут получить возмещение в несколько кликов

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов запустили новую услугу в Дії. Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Услуга возврата вкладов, над которой мы работали совместно с Фондом гарантирования вкладов, позволит украинцам подать заявление и получить возмещение из обанкротившихся банков. А это — 1,4 млн счетов на сумму 3,2 млрд грн. Чтобы вернуть средства, не нужно ходить в банки или стоять в очередях, достаточно сделать несколько кликов в Дії», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Услуга позволяет обанкротившемуся вкладчику банка получить возмещение на существующую или открыть новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.

«С начала полномасштабного вторжения Фонд выплатил почти 8,3 млрд грн гарантированного возмещения. Сегодня каждый вкладчик обанкротившегося банка имеет три опции, как получить средства от Фонда гарантирования. Первая — прийти в ближайшее отделение выбранного банка-агента. Вторая — воспользоваться инструментом дистанционных онлайн-выплат, который предлагают своим клиентам пять наших банков-агентов. А теперь еще и третья опция — подать заявление и получить возмещение в несколько кликов через услугу Возврат вкладов в приложении Дія», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов.

Как получить услугу в Дії:

авторизуйтесь в приложении; откройте раздел Услуги — Возврат вкладов; выберите обанкротившийся банк, в котором у вас был счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявления подаются отдельно; выберите карту єПідтримка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте, являющемся участником услуги и партнером Фонда. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карту єПідтримка одного из банков-агентов Фонда — Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк; уточните контактные данные для связи; проверьте заявление, там же увидите сумму, доступную к выплате; подпишите заявление с помощью Дія.Підпис.

Заявление сразу отправляется в банк. Его обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Услугой уже могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков. В частности, вкладчики АО «Укрстройинвестбанк», выплаты которым начались 29 сентября.

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