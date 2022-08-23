В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры

Личные финансы
82
В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры
В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры
Министерство цифровой трансформации вернуло возможность поделиться техпаспортом на авто в приложении «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
«Возвращаем шеринг авто в „Дія“. В несколько кликов можете поделиться собственным техпаспортом с женой, мужем или другом. А не передавать пластиковое свидетельство из рук в руки. Уже запустили регистрацию на бета-тест, чтобы проверить, все ли корректно работает», — сообщил Федоров.
Читайте также
Напомним, для того чтобы сгенерировать запрос на получение техпаспорта от другого пользователя, нужно:
  • установить приложение «Дія» и авторизироваться в нем. Затем перейдите в раздел «Услуги» и выберите пункт «Шеринг авто»;
  • в нем выбрать подпункт «Отправить запрос на авто»;
  • после этого «Дія» попросит вас ввести контактные данные — номер телефона, имейл и адрес проживания. Обратите внимание, что эта информация, а также данные вашего паспорта будут показаны владельцу техпаспорта на автомобиль перед передачей документа;
  • после заполнения всех полей будет сгенерирована ссылка и QR-код для владельца авто. Ссылку можно отправить в любом мессенджере (или даже по почте или SMS), а QR-код можно считать через «Дія», в котором авторизован владелец авто.
Подтверждение шеринга техпаспорта:
  • владелец авто должен перейти по ссылке или отсканировать QR-код первого пользователя;
  • после этого нужно заполнить информацию о себе, включая номер телефона, имейл и адрес проживания;
  • далее нужно лишь дать согласие, после чего техпаспорт на авто будет доступен в аккаунте первого пользователя, который и сгенерировал запрос.

Мстислав Баник: «Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.