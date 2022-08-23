В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры Сегодня 15:13 — Личные финансы

В «Дія» снова можно поделиться техпаспортом на авто — Минцифры

Министерство цифровой трансформации вернуло возможность поделиться техпаспортом на авто в приложении «Дія».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram

«Возвращаем шеринг авто в „Дія“. В несколько кликов можете поделиться собственным техпаспортом с женой, мужем или другом. А не передавать пластиковое свидетельство из рук в руки. Уже запустили регистрацию на бета-тест, чтобы проверить, все ли корректно работает», — сообщил Федоров.

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Напомним, для того чтобы сгенерировать запрос на получение техпаспорта от другого пользователя, нужно:

установить приложение «Дія» и авторизироваться в нем. Затем перейдите в раздел «Услуги» и выберите пункт «Шеринг авто»;

в нем выбрать подпункт «Отправить запрос на авто»;

после этого «Дія» попросит вас ввести контактные данные — номер телефона, имейл и адрес проживания. Обратите внимание, что эта информация, а также данные вашего паспорта будут показаны владельцу техпаспорта на автомобиль перед передачей документа;

после заполнения всех полей будет сгенерирована ссылка и QR-код для владельца авто. Ссылку можно отправить в любом мессенджере (или даже по почте или SMS), а QR-код можно считать через «Дія», в котором авторизован владелец авто.

Подтверждение шеринга техпаспорта:

владелец авто должен перейти по ссылке или отсканировать QR-код первого пользователя;

после этого нужно заполнить информацию о себе, включая номер телефона, имейл и адрес проживания;

далее нужно лишь дать согласие, после чего техпаспорт на авто будет доступен в аккаунте первого пользователя, который и сгенерировал запрос.

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