В Дія. City уже зарегистрированы более 200 компаний оборонного сектора — Finance.ua

В Дія. City уже зарегистрированы более 200 компаний оборонного сектора 02.08.2024, 00:09 — Фондовый рынок

В Дія. City уже зарегистрированы более 200 компаний оборонного сектора

В пространстве Дія. City с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме

«В прошлом году правительство расширило виды деятельности в пространстве Дія. City, чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса пользовались и defense-tech компании. За это время к пространству присоединились уже 200+ таких компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования», — говорится в сообщении.

В частности, спецрежимом в налоге могут воспользоваться разработчики умных дронов для разминирования территорий Ailand Systems, международная ІТ-компания, которая разрабатывает программно-аппаратные решения для автоматизации дронов Auterion, производитель БПЛА и авиационных систем Sokil Defense System Ukrspecsystems и т. д.

Укрінформ По материалам:

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