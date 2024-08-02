В Дія. City уже зарегистрированы более 200 компаний оборонного сектора — Finance.ua

В Дія. City уже зарегистрированы более 200 компаний оборонного сектора
В пространстве Дія. City с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме.
«В прошлом году правительство расширило виды деятельности в пространстве Дія. City, чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса пользовались и defense-tech компании. За это время к пространству присоединились уже 200+ таких компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования», — говорится в сообщении.
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В частности, спецрежимом в налоге могут воспользоваться разработчики умных дронов для разминирования территорий Ailand Systems, международная ІТ-компания, которая разрабатывает программно-аппаратные решения для автоматизации дронов Auterion, производитель БПЛА и авиационных систем Sokil Defense System Ukrspecsystems
и т. д.
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