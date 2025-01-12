В «Дії» восстановили доступ к 4 документам — Finance.ua

В «Дії» восстановили доступ к 4 документам
В приложении «Дія» вновь доступны свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Об этом сообщила прессслужба «Дії».
Отмечается, что они появятся автоматически в перечне документов после авторизации.
Что это значит для пользователей
Теперь нет нужды носить бумажные документы с собой. Все они доступны в смартфоне.
Свидетельство о браке или смене имени пригодится при смене фамилии, оформлении льгот или при трудоустройстве.
Свидетельство о рождении ребенка можно использовать для записи в садик или школу, оформление паспорта или выплат.
Как это работает
В «Дії» добавили, что документы автоматически подтягиваются из государственных реестров.
Приложение не сохраняет ваши персональные данные, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность.
Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
В приложении «Дія» уже возобновили услугу автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
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